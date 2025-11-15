Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 7:52 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 7:52 PM IST

    പാലത്തായി ബലാത്സംഗക്കേസ്: പത്മരാജന്‍റെ കുടുംബം ജീവനൊടുക്കിയാൽ ഉത്തരവാദിത്തം എസ്.ഡി.പി.ഐക്കും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്കും -പത്മരാജന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ

    cancel

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കപ്പെട്ട പാലത്തായി കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് കെ. പത്മരാജന് ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെയും എസ്.ഡി.പി.ഐയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ. കേസ് കാരണം തന്‍റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഉത്തരവാദിത്തം എസ്.ഡി.പി.ഐക്കും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്കും ആയിരിക്കുമെന്ന് പത്മരാജൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതായി അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    ‘ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദത്തിനിടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കോടതി പ​ത്മ​രാ​ജ​നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാണ് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കേസ് മൂലം എന്‍റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്‍റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ആ പ്രദേശത്തെ എസ്.ഡി.പി.ഐ നേതൃത്വത്തിനും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്കും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്’ എന്ന് അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    പത്മരാജന് മരണം വരെ ജീവപര്യന്തം

    കെ. ​പ​ത്മ​രാ​ജ​ന് മരണംവരെ ജീവപര്യന്തം തടവും രണ്ടുലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ഇന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്. ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിൽ പ്രതി 40 വർഷം തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും ഇതിനു ശേഷം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ജീവിതാവസാനം വരെ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കണമെന്നും ത​ല​ശ്ശേ​രി പോ​ക്‌​സോ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി വിധിച്ചു.

    2020 ജ​നു​വ​രി​യി​ലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാണ് അതിക്രമത്തിനിരയായത്. അധ്യാപകനും ബി.​ജെ.​പി തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റുമാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ മു​ണ്ട​ത്തോ​ട് കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട്‌ ഹ‍ൗ​സി​ൽ കെ. ​പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ (49) പെൺകുട്ടിയെ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്‌ കേ​സ്‌. കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ സംഘ്പരിവാർ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ല നേതാവുമായിരുന്ന പത്മരാജനെതിരെ പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്‌ 2020 മാ​ർ​ച്ച്‌ 17നാണ് ​കേ​സെ​ടു​ത്തത്. ഏ​പ്രി​ൽ 15ന്‌ ​പൊ​യി​ലൂ​ർ വി​ള​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ​ചെ​യ്‌​തു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം 2020 ഏ​പ്രി​ൽ 24 ന്‌ ​സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‌ കൈ​മാ​റി. 2020 ജൂ​ലൈ 14ന് ​ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്‌ ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വ്‌ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ നാ​യ​ർ ഇ​ട​ക്കാ​ല കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി.

    ​കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23ന് പോ​ക്സോ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ടി​റ്റി ജോ​ർ​ജ് മു​മ്പാ​കെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ജ​ഡ്ജി ടി​റ്റി ജോ​ർ​ജ് മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ജ​ഡ്ജി ബി. ​ശ്രീ​ജ മു​മ്പാ​കെ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​സ്‌​ത​രി​ച്ചു. 77 രേ​ഖ​ക​ളും 14 തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ്ര​തി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്‌​ത​രി​ച്ചു. വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വി​ധി പ​റ​യാ​നി​രി​ക്കെ ജ​ഡ്ജി മാ​റി. പി​ന്നീ​ട് ജ​ഡ്ജി ജ​ല​ജാ​റാ​ണി മു​മ്പാ​കെ വീ​ണ്ടും വാ​ദം ന​ട​ത്തി.

    ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദമാ​ണ് പ്രതി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. എന്നാൽ ഇ​ത് തെ​ളി​യി​​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ തീ​യ​തി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ൾ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ തീ​യ​തി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രതിയുടെ വാദത്തെ മറികടക്കാൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പി.​എം. ഭാ​സു​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

