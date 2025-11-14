Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:31 AM IST

    പാലത്തായി കേസിൽ ഇന്ന് വിധി

    പാലത്തായി കേസിൽ ഇന്ന് വിധി
    ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​വാ​ദ​മാ​യ പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​​ക്കേ​സി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി പോ​ക്സോ അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും. രാ​വി​ലെ 11ന് ​ജ​ഡ്ജി ജ​ല​ജ റാ​ണി​യാ​ണ് വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും പാ​ല​ത്താ​യി യു.​പി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ മു​ണ്ട​ത്തോ​ടി​ൽ കു​റു​ങ്ങാ​ട്ട് കു​നി​യി​ൽ പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സ്.

    അ​തി​ജീ​വി​ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 77 രേ​ഖ​ക​ളും 14 മു​ത​ലു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കൗ​ൺ​സ​ല​ർ​മാ​ര​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​വും വി​സ്ത​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ൽ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി 2020 മാ​ർ​ച്ച് 17നാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ന്നു​ത​ന്നെ പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. നി​സ്സാ​ര വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ആ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ 14ന് ​കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​തി​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചു. അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ കു​ടും​ബം ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ പോ​ക്സോ ചു​മ​ത്തി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്തി​മ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

