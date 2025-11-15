Begin typing your search above and press return to search.
    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്​: പത്മരാജനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവ്​

    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്​: പത്മരാജനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഉത്തരവ്​
    തിരുവനന്തപുരം: നാലാം ക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന്​ കണ്ടെത്തി തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ്​ട്രാക്ക്​ സ്​പെഷൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ച പാലത്തായി യു.പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കെ. പത്മരാജനെ സർവിസിൽനിന്ന്​ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ്​. ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ സ്കൂൾ മാനേജർക്ക്​ അടിയന്തിര നിർദേശം നൽകാൻ കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക്​ നിർദേശം നൽകി. നിർദേശത്തിൽ മാനേജർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച്​ റിപ്പോർട്ട്​ നൽകാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

