Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 11:42 PM IST

    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: അധ്യാപകന് നിയമം ലംഘിച്ച് പരോൾ

    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: അധ്യാപകന് നിയമം ലംഘിച്ച് പരോൾ
    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ല്‍ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തെ പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ട​വ​ത്തൂ​ര്‍ മു​ണ്ട​ത്തോ​ട്ടെ കു​റു​ങ്ങാ​ട് ഹൗ​സി​ല്‍ കെ. ​പ​ത്മ​രാ​ജ​നാ​ണ് പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ല്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ട് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​യി​ല്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി 10 ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​യ​മ​മു​ള്ള​ത്.

    അ​ഞ്ചാം​തീ​യ​തി ഈ ​പ​രോ​ളി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പി​ന്നീ​ട് പ​രോ​ള്‍ നീ​ട്ടി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പോ​ക്‌​സോ കേ​സി​ല്‍ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ല്‍ പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് പ​രോ​ള്‍ നീ​ട്ടി​ന​ല്‍കി​യ​ത്. ജീ​വി​താ​വ​സാ​നം വ​രെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക്ക് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ലി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. മാ​ര്‍ച്ച് മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​ത്മ​രാ​ജ​ന് പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ജ​യി​ല്‍ ച​ട്ട​ത്തി​ലെ 397ാം വ​കു​പ്പ് ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ശി​ക്ഷാ​വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ അ​പ്പീ​ല്‍ ഹ​ര​ജി 24ന് ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പ​രോ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    TAGS:palathai
    News Summary - Palathai rape case: accused gets parole violating law
