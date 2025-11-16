Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 6:36 AM IST

    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്; ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയുടെ തട്ടകത്തിലെ ക്രൂരതക്ക് ശിശുദിനത്തിൽ മറുപടി

    പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്; ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയുടെ തട്ടകത്തിലെ ക്രൂരതക്ക് ശിശുദിനത്തിൽ മറുപടി
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ശി​ശു​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ തട്ടകത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ടും​ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് ശി​ശു​ദി​ന​നാ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി കൂ​ടി​യാ​ണ് പാ​ല​ത്താ​യി കേ​സി​ലെ കോ​ട​തി വി​ധി. നാ​ലാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യാ​യ കു​ട്ടി​ക്ക് ​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ പീ​ഡ​നം എ​ങ്ങ​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് കു​ബു​ദ്ധി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മു​ഖ​ത്ത​ടി​യു​മാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി പോ​ക്സോ കോ​ട​തി വി​ധി.

    2020 മാ​ർ​ച്ച് 17 നാ​ണ് പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി ക​ൺ​മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​തി​വ് മ​റു​പ​ടി. ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​മാ​സം തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് ത​ലേ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ശി​ശു​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​നാ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യം ശ​ക്ത​മാ​യി. പീ​ഡ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​സ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് വി​ട്ടു. പ്ര​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി 90 ദി​വ​സം തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് ത​ലേ​ന്ന് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത പോ​ക്സോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ജാ​മ്യം കി​ട്ടി. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​ക്കാ​ല കു​റ്റ​പ​ത്ര​മെ​ന്നാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി. വീ​ണ്ടും വി​വാ​ദ പെ​രു​മ​ഴ. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഐ.​ജി എ​സ്.​ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്റെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​തി​ജീ​വി​ത ക​ള്ളം പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​ശം. 10 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​ട​തി​യി​ലും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഇ​ങ്ങ​നെ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് ഞെ​ട്ടി​ച്ചു. പീ​ഡ​ന തീ​യ​തി തെ​റ്റാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സം​ഭ​വ​സ​മ​യം പ്ര​തി സ്കൂ​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ​വെ​ച്ച് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ച്ചു. പീ​ഡ​നം ന​ട​ന്ന ശു​ചി​മു​റി പോ​ലും മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി സ്കൂ​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​വാ​ത്ത ദി​വ​സം ഹാ​ജ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​ഴു​തു​ക​ളാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ പു​തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യ​മി​ച്ച​തും പോ​ക്സോ ചു​മ​ത്തി അ​ന്തി​മ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​തും. ശി​ശു​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി​യും തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് സാ​ക്ഷാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നാ​ട്ടി​ലാ​ണ് കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​ല്ലാ ക​ളി​ക​ളും ക​ളി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ശി​ശു​ദി​ന​നാ​ളി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​റ്റേ​ന്ന് ശി​ക്ഷ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    TAGS:padmarajancourt orderschool teacherPalathayi Rape Case
