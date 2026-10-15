‘ശരീരമാസകലം നിരവധി ക്ഷതങ്ങൾ, രക്തം വ്യാപിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ... ഈ കൊലപാതകം അവസാനത്തേതാകണം..’ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

‘ശരീരമാസകലം നിരവധി ക്ഷതങ്ങൾ, രക്തം വ്യാപിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ... ഈ കൊലപാതകം അവസാനത്തേതാകണം..’ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്text_fields
തൃശൂർ: ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൈകളിൽ നീതി മരിക്കരുതെന്നും ഈ കൊലപാതകം അവസാനത്തേതാകണമെന്നും ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോ. ഹിതേഷ് ശങ്കർ. പാലക്കാട് യുവാവിനെ കൂട്ടം ചേർന്ന് തല്ലിക്കൊന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ശരീരമാസകലം നിരവധി ക്ഷതങ്ങൾ. ക്ഷതങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കോശകലകളിൽ രക്തം വ്യാപിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ക്രൂരമായ മർദനം അവശേഷിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങൾ. അയാളെ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാളെ കാത്തിരുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ? അയാളുടെ വേദന കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ?ഇന്ന് അയാൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, നിയമം വഴി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൈകളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരാളുടെ നിസ്സഹായത അയാളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ലൈസൻസല്ല. മറിച്ച്, അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്’ -അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
പ്രിയരേ , എന്താണിത് !!!
കേരളമേ, നിന്റെ മനുഷ്യത്വം എവിടെപ്പോയി? ആൾക്കൂട്ടക്കൊലകൾക്കെതിരെ ഇനിയും മൗനം മതിയോ? സമൂഹം ഉണരണം!
കഴിഞ്ഞ ഞായർ വീണ്ടും പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ, മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു അജ്ഞാത പുരുഷൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്നു.
ശരീരമാസകലം നിരവധി ക്ഷതങ്ങൾ. ക്ഷതങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കോശകലകളിൽ രക്തം വ്യാപിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ക്രൂരമായ മർദനം അവശേഷിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങൾ. അയാളെ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാളെ കാത്തിരുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ? അയാളുടെ വേദന കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ?ഇന്ന് അയാൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, നിയമം വഴി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൈകളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരാളുടെ നിസ്സഹായത അയാളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ലൈസൻസല്ല. മറിച്ച്, അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമം, 2017 മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സും തുല്യതയും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നു. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അയാൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്; മാന്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്; ചികിത്സയും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരാളെ മർദിച്ചുകൊല്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടാകുന്നത്?ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായി മാത്രം കാണാനാകുമോ?വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവ് ആൾക്കൂട്ടമർദനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഛത്തീസ്ഗഢിൽനിന്നുള്ള ഒരാളും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ.
ഓരോ സംഭവത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ല: സംശയത്തിന്റെ പേരിലോ അപരിചിതത്വത്തിന്റെ പേരിലോ നിസ്സഹായതയുടെ പേരിലോ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ആരാണ് നൽകിയത്?
കേരളം ഉയർന്ന സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും മാനവിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷരതയും സംസ്കാരവും അളക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയല്ല; ഏറ്റവും ദുർബലനായ മനുഷ്യനോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിലൂടെയാണ്.സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ധീരതയാണുള്ളത്? നിസ്സഹായനായ ഒരാളെ കൂട്ടമായി മർദിക്കുന്നതിൽ എന്ത് നീതിയാണുള്ളത്?
നിയമം കൈയിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം ഒരിക്കലും നീതിയുടെ പകരക്കാരനല്ല. ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തതായി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനും നിയമാനുസൃതമായി നടപടിയെടുക്കാനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സംശയം കുറ്റമല്ല; കുറ്റാരോപണം ശിക്ഷാവിധിയുമല്ല. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരം ആൾക്കൂട്ടത്തിനില്ല.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ കർശനവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കണം. കുറ്റക്കാരെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃതമായ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്ക് പരിശോധിക്കണം. തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇരയുടെ വ്യക്തിത്വം അജ്ഞാതമാണെന്ന കാരണത്താൽ അന്വേഷണത്തിന്റെയോ നീതിയുടെയോ പ്രാധാന്യം കുറയരുത്.അതോടൊപ്പം, മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരും ഭവനരഹിതരും സമൂഹത്തിന്റെ അരികുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നവരും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാതിരിക്കാൻ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം.പോലീസും ജാഗ്രത പുലർത്തണം . ഇത്തരം ആളുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ പോലീസ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തം .
ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഒരു ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, അയാളെയും ആരെങ്കിലും കാത്തിരുന്നിരിക്കാം. അയാൾ ആരായിരുന്നാലും, അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നു.ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മഹത്വം അതിന്റെ ശക്തരായ മനുഷ്യരെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല; ഏറ്റവും ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ എത്രത്തോളം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിലാണ്.കേരളമേ, നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം: നമ്മുടെ സാക്ഷരതയും പുരോഗതിയും മനുഷ്യനോടുള്ള കരുണയായി മാറുന്നുണ്ടോ?
ആൾക്കൂട്ടക്കൊലകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത് മതിയാകില്ല. നീതി ആവശ്യപ്പെടണം. ഉത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പാക്കണം. ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാമൂഹികവും നിയമപരവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.
സാക്ഷരത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനമെന്ത്? വിദ്യാഭ്യാസം കരുണ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വമെന്ത്?
നിസ്സഹായന്റെ ജീവൻ വിലമതിക്കാത്ത സംസ്കാരം എന്തിന്?
ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൈകളിൽ നീതി മരിക്കരുത്.
ഈ കൊലപാതകം അവസാനത്തേതാകണം. കുറ്റക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഇരയുടെ പേര് അറിയില്ലെങ്കിലും അയാൾക്കുവേണ്ടി നീതി ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.
നീതിക്കുവേണ്ടി. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി. ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയാത്തവർക്കുവേണ്ടി.
ഡോ. ഹിതേഷ് ശങ്കർ
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