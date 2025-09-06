Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    6 Sept 2025 9:24 PM IST
    6 Sept 2025 9:24 PM IST

    ദഫിന്റെ താളത്തിൽ മാവേലി; നബിദിനവും തിരുവോണവും ഒരുമിച്ചാഘോഷിച്ച് പാലക്കാട്

    യാ​ക്ക​ര മു​റി​ക്കാ​വി​ലാ​ണ് ന​ബി​ദി​ന​വും തി​രു​വോ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്
    ദഫിന്റെ താളത്തിൽ മാവേലി; നബിദിനവും തിരുവോണവും ഒരുമിച്ചാഘോഷിച്ച് പാലക്കാട്
    പാ​ല​ക്കാ​ട് യാ​ക്ക​ര മു​റി​ക്കാ​വി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ഒ​ന്നി​ച്ച്

    ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ വേ​ലി​ക​ളും നി​ര​ർ​ഥ​ക​മെ​ന്നോ​തി മാ​വേ​ലി​ക്ക് ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്. ദ​ഫി​ന്റെ താ​ള​ത്തി​ൽ ന​ബി​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​നി​ന്ന​വ​രി​ലേ​ക്ക് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​റി മാ​വേ​ലി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്നു.

    ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഗ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വ​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ കാ​ഹ​ള​ത്തി​ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് യാ​ക്ക​ര സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു. യാ​ക്ക​ര മു​റി​ക്കാ​വി​ലാ​ണ് ന​ബി​ദി​ന​വും തി​രു​വോ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള സ്മാ​ര​ക വാ​യ​ന​ശാ​ല​യും മു​റി​ക്കാ​വ് ജു​മു​അ​ത്ത് പ​ള്ളി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദ​ഫ്മു​ട്ടി​ന്‍റെ താ​ള​ത്തി​ൽ മാ​വേ​ലി​യെ എ​തി​രേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ​ള്ളി​യി​ലെ ഉ​സ്താ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​രും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ റാ​ലി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു കാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​വേ​ലി​യാ​യി എ​ത്തി​യ ഹ​രി​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ദാ​സ് ക​ലാ​ശാ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​വേ​ലി​യാ​യി ദാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ആ​വേ​ശ​മാ​യി.

