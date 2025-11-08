Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    8 Nov 2025 9:16 AM IST
    8 Nov 2025 9:16 AM IST

    ‘വാക്കാൽ പാട്ടം’ വ്യാപകം; അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ പേ​രി​ലെ 300 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം ഭൂ​മി ‘വാ​ക്കാ​ൽ പാ​ട്ടം’ പോ​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​മാ​റ്റം മു​​ഖേ​ന ത​ണ്ട​പ്പേ​ർ പി​ടി​ച്ച് ക​രം അ​ട​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി​ക്ക് ക​ര​മ​ട​ച്ച ര​സീ​തി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ചെ​യ്ത് ത​ണ്ട​പ്പേ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. നി​കു​തി ര​സീ​തി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ത​ണ്ട​പ്പേ​രു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ലി​സ്റ്റും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കോ​ട്ട​ത്ത​റ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ക്കാ​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​നോ, എം.​ആ​ർ. ര​സീ​ത് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ട്ട​ശീ​ട്ട് വ​ഴി​യോ ല​ഭി​ച്ച ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളേ​റെ​യാ​ണ്. മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ‘വാ​ക്കാ​ൽ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്’ എ​ന്ന വാ​ച​കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​മാ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ സ​ക​ല വ​സ്തു കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​സാ​ധു​ത കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ (ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണം) കെ. ​ഇ​ന്ദി​ര 2011 മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ കൈ​വ​ശാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ധാ​ര ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നും ക്ര​യ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും (ലാ​ൻ​ഡ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ പ​ട്ട​യം) റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച് ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    ഭൂ​മാ​ഫി​യ​ക്കാ​യി ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഭൂ​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ഭൂ​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും സ​മാ​ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളെ​ന്ന​വ​കാ​​ശ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട്ട​ത്ത​റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നി​ര​വ​ധി സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 244 ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 578 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ് അ​ഗ​ളി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​ത്ര​യും ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്കു മേ​ലു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ടി​ങ്കു ബി​സ്വാ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഭൂ​മി​ക്ക് ആ​ദ്യം ഭൂ​നി​കു​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ട്ട​യം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ക, പി​ന്നീ​ട് ലാ​ൻ​ഡ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ മി​ക്ക രേ​ഖ​ക​ളും ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

