Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 11:30 PM IST

    പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം മുഖ്യ തന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വേണം -ഹൈകോടതി

    പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം മുഖ്യ തന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വേണം -ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മൂ​ല​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ്രീ​കോ​വി​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മു​ഖ്യ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടേ​താ​ണ് അ​വ​സാ​ന വാ​ക്ക്. കോ​ട​തി​ക്കു​പോ​ലും പ​രി​മി​ത അ​ധി​കാ​ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം.

    മൂ​ല​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലെ കേ​ടു​പാ​ട്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഡ്വ. ആ​ർ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഹ‌​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ത​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടും തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ത​ന്ത്രി​ക്ക് കു​റി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യെ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. വി​ഷ​യം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മു​ഖ്യ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​റി​പ്പും അ​ന്ന് ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:sree pathmanabha swami templehigh courtKerala
    News Summary - Padmanabhaswamy temple renovation should be done as per the advice of the Chief Thantri - High Court
