    date_range 27 Jan 2026 10:24 PM IST
    date_range 27 Jan 2026 10:24 PM IST

    പത്​മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകരുതെന്ന് ഹൈകോടതി

    പത്​മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകരുതെന്ന് ഹൈകോടതി
    പത്​മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ശ്രീ ​പ​ത്​​മ​നാ​ഭ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മൂ​ല​ബിം​ബ​ത്തി​ന്റെ​യ​ട​ക്കം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ഇ​നി​യും വൈ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ശി​ൽ​പി​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ സ​മി​തി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക്ഷേ​ത്ര​സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ഹി​തം മു​ഖ്യ​ത​ന്ത്രി​യും വി​ദ​ഗ്ദ്ധ സ​മി​തി​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്ത​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ​ദീ​പ​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന ജ​നു​വ​രി 14വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ വീ​ണ്ടും സ​മ​യം നീ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലെ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഡ്വ. ആ​ർ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Kerala High Courtpadmanabhaswamy temple
