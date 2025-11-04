Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:52 PM IST

    നെല്ല് സംഭരണം: പ്രത്യേക മന്ത്രിതല യോഗം; മില്ലുടമകളുടേത് ഗൂഢ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി

    നെല്ല് സംഭരണം: പ്രത്യേക മന്ത്രിതല യോഗം; മില്ലുടമകളുടേത് ഗൂഢ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളും പി​ന്മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​ത്യേ​ക മ​ന്ത്രി​ത​ല​യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​കും ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ, കൃ​ഷി, സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യോ​ഗം. ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​യാ​ണ് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കൊ​യ്ത നെ​ല്ല് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സം​ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ര​നാ​ൾ മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു വാ​ക്കും പ​റ​യാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ഔ​ട്ട് ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ, മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ന​ല്ല പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​വ​ർ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വീ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് താ​ൻ​ത​ന്നെ അ​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കും അ​വ​രെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക​ർ​ഷ​ക​രെ ശൂ​ച​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ചി​ല മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 30 രൂ​പ നെ​ല്ലി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കേ ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​മീ​പി​ച്ച് 21-22 രൂ​പ​ക്ക് ചി​ല​ർ നെ​ല്ല് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടും. പാ​ല​ക്കാ​ടും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ല്ലു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നോ​ട​കം സം​ഭ​രി​ച്ച നെ​ല്ലി​ന്‍റെ കാ​ശ് പി.​ആ​ർ.​എ​സ് വാ​യ്പ​യാ​യി അ​ടു​ത്ത തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

