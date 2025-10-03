Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 6:48 AM IST

    ഭൂമി തരംമാറ്റൽ; നിരന്തര ഉത്തരവുകളിൽ കുരുങ്ങി നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം

    ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം തീ​രാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്‍ഥ​രും
    ഭൂമി തരംമാറ്റൽ; നിരന്തര ഉത്തരവുകളിൽ കുരുങ്ങി നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലും കോ​ട​തി​വി​ധി​ക​ളി​ലും കു​രു​ങ്ങി 200​8ലെ ​നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​​ന്നു. ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റ​ൽ ന​ട​പ​ടി ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ, റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​പോ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ നെ​ൽ​വ​യ​ൽ നീ​ർ​ത്ത​ട-​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​പോ​ലും ചോ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 17ന് ​ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത്. ഭൂ​മി ഡേ​റ്റ ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണോ, ഫോ​റം അ​ഞ്ചി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​​ട്ടു​ണ്ടോ, ഭൂ​മി സ്വ​ഭാ​വ​വ്യ​തി​യാ​നം വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ സ​മീ​പ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മോ, സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​മാ​ണോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മാ​ത്രം റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 25ന് ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    2008 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12ന് ​നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​യ​ശേ​ഷം, നി​ര​വ​ധി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. പ​ല​തും കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യി. ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പൂ​ർ​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ആ​ദ്യം അ​ത്ത​രം ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ന​ത്ത ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി അ​ത്ത​രം ഭൂ​മി​ക​ൾ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് 25 സെ​ന്റ് വ​രെ നി​ക​ത്താ​ൻ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ക്ഷേ, നി​ക​ത്താ​ൻ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ചി​ത്രം അ​നി​വാ​ര്യ​മെ​ന്നും അ​ക്ഷാം​ശം, രേ​ഖാം​ശം എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ബ​ന്ധ​ന വെ​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, അ​പേ​ക്ഷ​ഭൂ​മി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് വേ​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. നി​ര​ന്ത​ര ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ​ര​ത്തി​യ​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ്വാ​ധീ​നം കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ ലാ​ഭം കൊ​യ്യാ​നെ​ത്തി. കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് ചി​ല​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് നേ​ടാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല​രു​ടെ​യും ​പ​ണം പോ​യി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വ​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ സ്തം​ഭി​ച്ചു​നി​ന്നു. അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല.

