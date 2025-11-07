Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    7 Nov 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:58 PM IST

    നെ​ൽ​വ​യ​ൽ നി​ക​ത്ത​ൽ: 69 ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    നെ​ൽ​വ​യ​ൽ നി​ക​ത്ത​ൽ: 69 ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നെ​ൽ​വ​യ​ൽ-​ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​ലം നി​ക​ത്ത​ലി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 27 ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ത​രം​മാ​റ്റ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 32 ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം ആ​കെ 69 ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹ​രി​ത ക​വ​ചം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളും നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളും ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും നേ​രി​ട്ടും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ മു​ഖേ​ന​യും കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ​സ്തു ത​രം മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് നേ​ടി​യ ശേ​ഷം നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളും ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഭൂ​മാ​ഫി​യ​യും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റു​കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രാ​നാ​ണ് ​വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    നെൽവയൽ തരംമാറ്റം: ഹൈകോടതി വിശദീകരണം തേടി

    കൊ​ച്ചി: 2008ലെ ​നെ​ല്‍വ​യ​ല്‍-​ത​ണ്ണീ​ര്‍ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം വ​രും​മു​മ്പ്​ നി​ക​ത്തി​യ നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കാ​ൻ 2018ൽ ​​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം​​തേ​ടി.

    നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ത​രം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ല​ക്കോ​ടം പ​രി​സ്​​ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യ​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ളും നി​യ​മം വ​രും മു​മ്പ്​ നി​ക​ത്തി​യ ഭൂ​മി​ക്ക്​ ഫീ​സ്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ചി​ല ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    2008ലെ ​നി​യ​മം വ​രും​മു​മ്പ്​ നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ക​ത്ത​ലും ത​രം​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ കോ​ട​തി, തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

