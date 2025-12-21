Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.എ റസാഖ് മൗലവി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 3:18 PM IST

    പി.എ റസാഖ് മൗലവി ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പി.എ റസാഖ് മൗലവി ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ
    cancel
    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാനായി എൻസിപി (എസ്) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എ റസാഖ് മൗലവിയെ നിയമിച്ചു. കാരാകുറുശ്ശി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് അഡ്വൈസറി ബോർഡംഗം, കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന ഭവനനിർമാണ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ എന്നീ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കോൺഗ്രസ് (എസ്) കാരാകുറുശ്ശി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് ജന. സെക്രട്ടറി, എൻസിപി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എൻസിപി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അംഗം തുടങ്ങിയ പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam NewsKerala NewsKerala Forest Development CorporationRasak Moulavi
    News Summary - PA Razak Maulavi Forest Development Corporation Chairman
    Similar News
    Next Story
    X