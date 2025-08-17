പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയും ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയും പമ്പ മേൽശാന്തിമാരാകും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 Aug 2025 1:05 PM IST
Updated Ondate_range 17 Aug 2025 1:05 PM IST
പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയും ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയും പമ്പ മേൽശാന്തിമാരാകുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - P. Sankaran Namboothiri and T.S. Vishnu Namboothiri will be the Pamba Melshanthis
പത്തനംതിട്ട: പമ്പ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരായി പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി, ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാവിലെ പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം, ആര്യശാല ദേവസ്വത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ് പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി. എറണാകുളം കോതക്കുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. നറുക്കെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം കമീഷണർ ബി. സുനിൽകുമാർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story