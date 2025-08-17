Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി. ശങ്കരൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:05 PM IST

    പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയും ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയും പമ്പ മേൽശാന്തിമാരാകും

    text_fields
    bookmark_border
    പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയും ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയും പമ്പ മേൽശാന്തിമാരാകും
    cancel

    പത്തനംതിട്ട: പമ്പ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരായി പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി, ടി.എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാവിലെ പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം, ആര്യശാല ദേവസ്വത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ് പി. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി. എറണാകുളം കോതക്കുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. നറുക്കെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം കമീഷണർ ബി. സുനിൽകുമാർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sabarimala templeKerala News
    News Summary - P. Sankaran Namboothiri and T.S. Vishnu Namboothiri will be the Pamba Melshanthis
    Similar News
    Next Story
    X