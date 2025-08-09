Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:38 PM IST

    സദാനന്ദന്‍ വധശ്രമക്കേസ് പ്രതികളെ ജ​യി​ലി​ൽ സന്ദർശിച്ച് പി. ജയരാജൻ

    P Jayarajan
    ക​ണ്ണൂ​ർ: രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ സി. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍ വ​ധ​ശ്ര​മ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളെ ജ​യി​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​വു​മാ​യ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് ജ​യ​രാ​ജ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ട​ത്. അ​ന്ന് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ദി​വ​സം സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​യി​ലി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൻ​സ​ൺ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള​വ​രും ഉ​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ കാ​ലു​വെ​ട്ടി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ കാ​ലു​വെ​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​രു​വ​ച്ചാ​ലി​ൽ സി.​പി.​എം രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ക​ള്ള​മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ ശി​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്നും സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

