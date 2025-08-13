Begin typing your search above and press return to search.
    സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റിയിൽ വീണ്ടും ‘വൈദേകം’ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ

    പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ‘വൈ​ദേ​കം’ റി​സോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദം സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ വീ​ണ്ടും ചൂ​ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തോ​​ടെ​യാ​ണ്​ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യ ​റി​സോ​ർ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പു​ക​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.​ വൈ​ദേ​കം റി​സോ​ർ​ട്ട് വി​ഷ​യം പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ന്താ​യി എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    വി​ഷ​യം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ഓ​ഹ​രി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും 2022ൽ ​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ൽ രേ​ഖ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​​ന്​ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം മ​റ്റൊ​രു മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

