Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    9 Aug 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:44 PM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ച​ർ​ച്ച​യേ ന​ട​ന്നി​ല്ല​; ജ്യോതിഷ വിവാദം തള്ളി പി. ജയരാജൻ

    P Jayarajan
    പി. ജയരാജൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ​ജ്യോ​ത്സ്യ​നെ ക​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ത​ള്ളി പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ച​ർ​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ത​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​തി​ന​പ്പു​റം ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ന്നും പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ച​ർ​ച്ച​യേ ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും തെ​റ്റാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നു​വേ​ണ്ടി ഭാ​ര്യ കാ​ടാ​മ്പു​ഴ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പൂ​മൂ​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി ര​ശീ​തി വാ​ങ്ങി​യ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ്യോ​ത്സ്യ​ന്മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ മാ​ധ​വ പൊ​തു​വാ​ളും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ​സി.​പി.​എം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ, ​ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ തു​ട​ങ്ങി ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ള്ള ജ്യോ​ത്സ്യ​നാ​ണ് മാ​ധ​വ പൊ​തു​വാ​ൾ. അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​മി​ത് ഷാ ​ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച വി.​ഐ.​പി​മാ​രി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും എം.​പി​മാ​രു​മൊ​ക്കെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ മി​ക്ക പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ​കൈ​പ്പ​റ്റാ​റു​ണ്ട്.

