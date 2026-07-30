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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 July 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 10:17 AM IST

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സ്; ബ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ദോ​ശ ചു​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ

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    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സ്; ബ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ദോ​ശ ചു​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ
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    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ട​മ​ക​ള്‍ തോ​പ്പും​പ​ടി​യി​ല്‍ ദോ​ശ ചു​ട്ട് സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ദ്ധ​തി മൂ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന ബ​സ് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തോ​പ്പും​പ​ടി ബി.​ഒ.​ടി ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ ബ​സി​നു മു​ന്നി​ൽ ദോ​ശ ചു​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ൽ സ​മ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് ഓ​പ​റേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​ണ് ദോ​ശ ചു​ട്ട് സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​സു​ക​ൾ ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ബ​സി​നു മു​ന്നി​ൽ ദോ​ശ ചു​ട്ട് ഇ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര​യ്ക്ക് എ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​ത് അ​ര്‍ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ബ​സു​ട​മ​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​മ​രം സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം.​വി ബെ​ന്നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ​സ് ലാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. രാ​മ പ​ടി​യാ​ർ, കെ.​ബി സു​നീ​ർ, കെ.​എം സി​റാ​ജ്, ബി.​ഒ ഡേ​വി​സ്, എ.​പി. ന​വാ​സ്, കെ. ​അ​ലി, എ.​പി പ്ര​സീ​ത, എ. ​മ​ൺ​സൂ​ർ, സോ​ണി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഷി​ജു ചി​റ്റേ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:KochiPrivate BusPriyadarshini
    News Summary - Owners bake dosa in front of the bus
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