    ദേശീയപാതകളിൽ അമിതഭാരം...
    date_range 3 Dec 2025 10:07 PM IST
    date_range 3 Dec 2025 10:07 PM IST

    ദേശീയപാതകളിൽ അമിതഭാരം കയറ്റിയ ട്രക്കുകൾ അനുവദിക്കരുത്​ -ഹൈകോടതി

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഒ.​പി എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ അ​റി​യി​ക്കാ​​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം
    കൊ​ച്ചി: അ​മി​ത​ഭാ​രം ക​യ​റ്റി​യ ട്ര​ക്കു​ക​ള​ട​ക്കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ​ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം​ ത​ട​യാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി വേ​ണം.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം (എ​സ്.​ഒ.​പി) എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന്​​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക​രി​ങ്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഇ​പ്ര​കാ​രം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തൃ​ശൂ​ർ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​ബി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ എ​സ്.​ഒ.​പി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ഴ്ച സ​മ​യം​തേ​ടി. ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​മി​ത​ഭാ​രം ക​യ​റ്റു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പും മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​മി​ത​ഭാ​രം ക​യ​റ്റി​വ​രു​ന്ന ട്ര​ക്ക്​ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഹെ​വി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണം. അ​മി​ത​ഭാ​രം റോ​ഡ് ത​ക​രാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ജ​നാ​വി​ന് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യ 48,841 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 3875 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​ര​ക പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്​ ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​മി​ത​ഭാ​ര​ത്തി​ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​രം തൂ​ക്കി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത​ട​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് എ​സ്.​ഒ.​പി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യം ഡി​സം​ബ​ർ 11ന് ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

