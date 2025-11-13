Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:18 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ മുഖ്യം; ജോലി ഭാരത്തിൽ വീർപ്പുമുട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നാ​ണ്
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ​ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ദി​വ​സം മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ ജോ​ലി​ഭാ​ര​ത്തി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ. പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ​യും നി​ർ​വ​ഹ​ണ ചു​മ​ത​ല.

    കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റേ​ത് ആ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രും നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രും ആ​ദ്യം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗ​ത്തി​ൽ. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ യോ​ഗ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ന​ട​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ യോ​ഗം. ന​വം​ബ​ർ 15നു ​മു​മ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്യു​​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ന്ന​ലെ വ​രെ 45 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ​യോ വൈ​കീ​ട്ടോ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യോ​ഗം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കും.

    കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലെ മൂ​പ്പി​ള​മ ത​ർ​ക്കം വ​രു​മ്പോ​ൾ പെ​ടു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ്.നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 21 ആ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ട്ടേ​റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചു​മ​ത​ല​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​ത്ര ധി​റു​തി​യെ​ന്തി​ന് എ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ​ക്കു​മ​റി​യാ​ത്ത​ത്.

