cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സുഡാനിൽ നിന്നും എത്തി ബാംഗ്‌ളൂരിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന 23 മലയാളികളിൽ 20 പേർ നാളെ വൈകീട്ടുള്ള വിമാനത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും.(കൊച്ചി-10, തിരുവനന്തപുരം-ഏഴ്, കോഴിക്കോട് -മൂന്ന്). ബാക്കിയുള്ള മുന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേർ ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കും. ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളിയാണ്. ഇവരുടെ വിമാന ടിക്കറ്റും മറ്റ് യാത്ര സൗകര്യങ്ങളും നോർക്ക അധികൃതർ ഒരുക്കും. ബംഗലുരു എൻ.ആർ.കെ ഓഫീസർ റീസയുടെ നേതൃത്ത്വത്തിലാണ് ഇവരെ സ്വീകരിച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

Out of the 23 Malayalis who are in quarantine in Bangalore, 20 will reach Kerala on Tuesday evening