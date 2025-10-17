Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 12:02 PM IST

    ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ, പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ക്ഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ, പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ക്ഷണം
    cancel
    camera_alt

    ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ

    Listen to this Article

    പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ. തൃശൂരിൽ നടന്ന ബി.ജെ.പി വികസന സന്ദേശ ജാഥയിലാണ് ഔസേപ്പച്ചനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഫക്രുദ്ദീന്‍ അലിയും പങ്കെടുത്തത്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ജാഥ നയിച്ചത്.

    ഭാരതം നമ്മുടെ അമ്മയാണെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. 'സംസ്കാരത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്തയിൽ വളരണം. ജാതിമതഭേദമന്യേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം' - ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളാണ് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണനെന്നും ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. വികസന സന്ദേശ യാത്രക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഔസേപ്പച്ചനെ ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് ക്ഷണം. മുൻപ് ആർ.എസ്.എസ് വേദിയിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ പങ്കെടുത്തതും വിവാദമായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ouseppachanmusic directorKerala NewsBJP
    News Summary - Ouseppachan on BJP stage
    Similar News
    Next Story
    X