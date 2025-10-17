ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ, പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ക്ഷണം

ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ, പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ക്ഷണംtext_fields
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചൻ ബി.ജെ.പി വേദിയിൽ. തൃശൂരിൽ നടന്ന ബി.ജെ.പി വികസന സന്ദേശ ജാഥയിലാണ് ഔസേപ്പച്ചനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഫക്രുദ്ദീന് അലിയും പങ്കെടുത്തത്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ജാഥ നയിച്ചത്.
ഭാരതം നമ്മുടെ അമ്മയാണെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. 'സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്തയിൽ വളരണം. ജാതിമതഭേദമന്യേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം' - ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളാണ് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണനെന്നും ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. വികസന സന്ദേശ യാത്രക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഔസേപ്പച്ചനെ ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് ക്ഷണം. മുൻപ് ആർ.എസ്.എസ് വേദിയിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ പങ്കെടുത്തതും വിവാദമായിരുന്നു.
