Madhyamam
    Kerala
    4 Dec 2025 10:07 PM IST
    4 Dec 2025 10:07 PM IST

    സൂരജ് ലാമയെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൊലക്ക്​ കൊടുത്തു -ഹൈകോടതി

    ഉത്തരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ബാധ്യസ്ഥരെന്നും കോടതി
    സൂരജ് ലാമയെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൊലക്ക്​ കൊടുത്തു -ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യെ ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ‘സി​സ്റ്റം’ കൊ​ല​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്തെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സി​സ്റ്റം ഇ​വി​ടെ പാ​ളി. സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​യാ​ൾ അ​ന്യ​നാ​യി. മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ൾ എ​ന്തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടേ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടെ മ​ക​ൻ സാ​ന്റോ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി.

    നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​ക്ക്​ എ​ന്തു പ​റ്റി​യെ​ന്ന​തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര -സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​ക​ണം. രോ​ഗം, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ആ​രോ​പ​ണ​മ​ട​ക്കം​ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​വും ഒ​രാ​ൾ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യാ​ണ്​ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക​ട​മ്പ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. സൂ​ര​ജ്​ ലാ​മ​ക്ക്​ ഓ​ർ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്​ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സി​നെ മാ​ത്രം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി ഡി​സം​ബ​ർ പ​ത്തി​ന്​ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    അ​തി​നി​ടെ, കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ലു​വ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ സൂ​ര​ജ് ലാ​മ ( 59) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കു​വൈ​ത്ത്​ വി​ഷ​മ​ദ്യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ഓ​ർ​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ല​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

