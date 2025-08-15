Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Aug 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 2:26 PM IST

    വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ്മേ​ള​നം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തേ​ത്
    Ottapalam Congress conference
    ടി. ​പ്ര​കാ​ശം ,കെ.​പി. കേ​ശ​വ മേ​നോ​ൻ ,കെ. ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ

    1921 ഏ​പ്രി​ൽ 23. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര ച​രി​ത്രവ​ഴി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ച​ല​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​ര​ള പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പ്ര​ഥ​മ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് തു​ട​ക്കംകു​റി​ച്ച ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ട​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മ​ല​ബാ​റി​ൽ വേ​രോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ സാ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രം.

    വാ​ഹ​നസൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും മു​മ്പൊ​ന്നും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര​യേ​റെ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ന്ന​വി​ടെ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​റ്റ​പ്പ​ാലം റെയി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തെ കൊ​യ്തൊ​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മേ​ള​നവേ​ദി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധക്ക​ന​ൽ ഊ​തി തീ​ജ്വാ​ല​യാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന​തും ച​രി​ത്രം.

    ഇ​തേ വ​ർ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ന്നു നാ​ൾ നീ​ണ്ട സ​മ്മേ​ള​നം. കൊ​ച്ചി, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സാ​ര​ഥ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത് കെ. ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രും (സെ​ക്ര​ട്ട​റി) യു. ​ഗോ​പാ​ല​മേ​നോ​നും (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി) കെ.​വി. കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​മേ​നോ​നും (ഓ​ഫി​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) ആ​യി​രു​ന്നു.

    ഹി​ന്ദു-മു​സ്​​ലിം നേ​താ​ക്ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക​രും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു വ​ള്ളു​വ​നാ​ട്, ഏ​റ​നാ​ട് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ. ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​വ​രെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം ഗു​ണ​മാ​യി.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും പൗ​രപ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പെ​രു​മ്പി​ലാ​വി​ൽ രാ​മു​ണ്ണി മേ​നോ​നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല. ഇ​ദ്ദേ​ഹം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും എ​ൽ.​എ​ൻ. സു​ബ്ബ​രാ​മ​യ്യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ സ്വാ​ഗ​തസം​ഘ​മാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 23ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​നും ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പ് സ​മ്മേ​ള​നന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സ്വ​പ്നംക​ണ്ടി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ​യും മ​റ്റു ദേ​ശീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ന്ത​ലി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഉ​രു​ണ്ടു​കൂ​ടു​ന്ന കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ മ​ണ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹി​ച്ച് കോ​ക്ക് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല സ്വ​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​വും ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് ത​മ്പ​ടി​ച്ചു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ളന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ്പൂ​തി​രി​മാ​ർ പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ​മു​ദാ​യ വി​ല​ക്ക് ലം​ഘി​ച്ച് ഉ​ണ്ണി ന​മ്പൂ​തി​രി​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്ന സ​വി​ശേഷ​ത​യും ഇ​തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ന്ധ്ര കേ​സ​രി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ടി. ​പ്ര​കാ​ശം ആ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മേ​ള​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ. പാ​ലി​യ​ത്ത് കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി അ​ച്ഛ​ൻ, കെ.​പി. കേ​ശ​വ​മേ​നോ​ൻ, ബാ​രി​സ്റ്റ​ർ എ.​കെ. പി​ള്ള, ക​ട്ടി​ല​ശ്ശേ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, പാ​ലി​യ​ത്ത് രാ​മ​ൻ മേ​നോ​ൻ, സെ​യ്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​വ​ര​ണി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​ല​ക് സ്വ​രാ​ജി​ലേ​ക്കു സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രോ​ടു കോ​ട​തി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​വാ​യി വി​ദേ​ശ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കെ.​പി. കേ​ശ​വ മേ​നോ​നാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    26ന് ​രാ​വി​ലെ ‘ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ്’ പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ ജോ​ർ​ജ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​ര​ണം മു​ഖ്യ വി​ഷ​യ​മാ​യി. എ​ല്ലാ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ്മേ​ള​ന​പ്പ​ന്ത​ലി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ക​ണ്ട​തോ​ടെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൊ​ലീ​സി​നു​ണ്ടാ​യ രോ​ഷം ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കുനേ​രെ മ​ർ​ദ​നം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​ക​തീ​ർ​ത്ത​ത്.

    പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ല​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ന് ഇ​ര​ക​ളാ​യി. വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​രു​ന്ന വി.​ടി. ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ടി​നെ എ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ത്തി ഇ​രു​മ്പു​വ​ടി​കൊ​ണ്ട​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തു​ൾപ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ത്യാ​ഹി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി.​ടി കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച​ത് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്താ​ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി കേ​ര​ള പ്രൊ​വി​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് രൂ​പംകൊ​ണ്ട​ത് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തേ​ത്.

