    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 6:33 AM IST

    ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ​ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രം: തർക്കം കോടതിയിലേക്ക്

    ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ​ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രം: തർക്കം കോടതിയിലേക്ക്
    മ​ല​പ്പു​റം: കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ​ബോ​ർ​ഡി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ​ക്ഷേ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​​ന്ദ്രം തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം തൃ​ശൂ​രി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​മ്മി ജോ​ർ​ജ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 15 അം​ഗ ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് ക​ൺ​​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​മി​നി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1400 സാ​മൂ​ഹ്യ​ക്ഷേ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം. സാ​മൂ​ഹ്യ​ക്ഷേ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഞ്ചു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക.

    30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത് ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും രാ​വി​ലെ 11ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി വ​കു​പ്പ് പു​തി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശം ഹ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹ്യ​ക്ഷേ​മ സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം തൃ​ശൂ​രി​ൽ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ. ​ലി​ജോ ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. സൈ​നു​ദ്ദീ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    X