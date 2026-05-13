Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅ​വ​യ​വ​ക്ക​ട​ത്ത്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 May 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 11:11 PM IST

    അ​വ​യ​വ​ക്ക​ട​ത്ത്: ന​ജീ​ബി​ന്റെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​കളും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​യ​വ​ക്ക​ട​ത്ത്: ന​ജീ​ബി​ന്റെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​കളും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും
    cancel

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം: അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന അ​വ​യ​വ​ക്ക​ട​ത്ത് റാ​ക്ക​റ്റി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ന​ജീ​ബ് ക​ല്ല​ട്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. ന​ജീ​ബ് ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. അ​വ​യ​വ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ല​ഭി​ച്ച തു​ക റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ഖ്യ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബി​നെ​യും ഭാ​ര്യ റ​ഷീ​ദ​യെ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി. ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ലേ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രൂ. ആ​ലു​വ റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും ന​ജീ​ബി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും. പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക. ന​ജീ​ബി​ന്റെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഡ​യ​റി പൊ​ലീ​സി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ന​ജീ​ബി​ന് പ​ല പ്ര​മു​ഖ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. 2017ൽ ​മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന കൊ​ല​പാ​ത​ക​മ​ട​ക്കം 12 കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ന​ജീ​ബ്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​തി​ലെ കൂ​ട്ടു​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ​ണ്ണി വ​ർ​ഗീ​സ്, ഭാ​ര്യ സി​നി വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​സ്‌​റ്റാ​റ്റും പ്രി​ൻ​റ് കോ​പ്പി​യും എ​ടു​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രി​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ച്ച് പൈ​സ മാ​ത്ര​മേ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മ​റ്റ് പ​ണ​മി​ട​പാ​ടൊ​ന്നും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ണ്ണി പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:organ mafiaHuman OrganOrgan trafficking
    News Summary - Organ Trafficking Case: Investigation into Sabith Nasar's real estate dealings begins
    Similar News
    Next Story
    X