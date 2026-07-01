അവയവക്കച്ചവടവും വ്യാജരേഖാ നിർമ്മാണവും: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്

അവയവക്കച്ചവടവും വ്യാജരേഖാ നിർമ്മാണവും: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ അവയവക്കച്ചവടവും വ്യാജരേഖാ നിർമ്മാണവും വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന്, സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എറണാകുളം റൂറൽ എസ്.പി. കെ.എസ്. സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് കേസിന്റെ ചുമതല.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനകളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകം തന്നെ മൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യകണ്ണികളായ മുഹമ്മദ് നജീബ്, ഭാര്യ റഷീദ, സഹായികളായ സിനോജ്, ആസിഫ് എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
അവയവമാറ്റ പ്രക്രിയകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് സംഘം വ്യാപകമായി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചിരുന്നതായി റെയ്ഡിൽ തെളിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും എം.എൽ.എമാരുടെയും വ്യാജ ലെറ്റർഹെഡുകൾ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കൂട്ടുനിന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനധികൃത അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വൻതോതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് അവയവങ്ങൾ വാങ്ങി വൻതുകയ്ക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുന്ന മാഫിയാ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ആശുപത്രികളിലെ ചില ഉന്നതർക്കും റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പ്രത്യേക സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ തന്നെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന സംഭവമായതിനാൽ, യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത അന്വേഷണമായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. വ്യാജരേഖാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് കണ്ണികളെ കണ്ടെത്താനും പൊലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.വിഷയത്തിന്റെ അതീവ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് എസ്.പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ടത്.
അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധമായ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകി.
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