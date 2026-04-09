Posted Ondate_range 9 April 2026 1:20 PM IST
Updated Ondate_range 9 April 2026 1:20 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അവയവദാനം; അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുജീവനേകി ജയി ജയകുമാർ
News Summary - Organ donation in the state again; Jayi Jayakumar gave new life to five people
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അവയവദാനം. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കിളിമാനൂർ സ്വദേശി ജയി ജയകുമാറിന്റെ (35) അവയവങ്ങളാണ് അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുജീവനേകുന്നത്.
എയർ ആംബുലൻസ് വഴി ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും. ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ജയി ജയകുമാറിനെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
