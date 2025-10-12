Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 12 Oct 2025 7:37 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 8:01 AM IST

    ഇഡി സമൻസ് അയച്ചത് രാഷ്ട്രിയ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം

    സ​മ​ന്‍സ് എ​ന്തി​നെ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ
    ഇഡി സമൻസ് അയച്ചത് രാഷ്ട്രിയ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ കേ​സി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ന് ഇ.​ഡി സ​മ​ന്‍സ് അ​യ​ച്ച​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. സ​മ​ൻ​സ്​ എ​ന്തി​നെ​ന്ന് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ക​ന് എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 20 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല്‍ ഒ​ൻ​പ​ത്​ കോ​ടി രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന​ത്​ അ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​ണ്.

    രാ​ജ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ത്ര​യും ഉ​യ​ര്‍ന്ന ശ​ത​മാ​നം കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ കേ​സ് വേ​റെ​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ലൈ​ഫ് കോ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​നോ​ട് ഇ.​ഡി ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​മ​ന്‍സ് വി​വ​രം ഇ.​ഡി​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി.​എ​മ്മും ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം മ​റ​ച്ചു​വ​ച്ചു.

    സ​മ​ന്‍സ് അ​യ​ച്ച​ശേ​ഷം ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ല്ല. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​മ​ന്‍സി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.സി.​പി.​എം- ബി.​ജെ.​പി ബാ​ന്ധ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണോ ഇ​ത്? ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ.​ഡി.​ജി.​പി അ​ജി​ത് കു​മാ​ര്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​നെ ക​ണ്ട​തും തൃ​ശൂ​ര്‍ പൂ​രം ക​ല​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തും. ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സി.​പി.​എം ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    എ​ല്ലാം സെ​റ്റി​ല്‍മെ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം. യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​സ്തു​ത പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം. അ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.സ​മ​ന്‍സ് അ​യ​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്തെ​ന്നും കേ​സു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും വി​​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

