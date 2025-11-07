Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    7 Nov 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 11:28 PM IST

    'ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ര​ളം വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ'; സർക്കാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം

    VD Satheesan
    വി.ഡി. സതീശൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ രോ​ഗി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ​യും ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ര​ളം വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ലാ​ണെ​ന്നും ‘സി​സ്​​റ്റം’ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​ന്‍റെ​ അ​വ​സാ​ന ഇ​ര​യാ​ണ്​ കൊ​ല്ലം പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി വേ​ണു​​വെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ’ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ‘സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്’​ ത​ക​രാ​റ് ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​​തി​ന്‍റെ ​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ മ​​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ‘ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട’ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ണ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മ​രു​ന്നു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ന​ൽ​കി​ക്കൂ​ടെ​യെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    Kerala News VD Satheesan
