Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദേ​ശീ​യ​പാ​ത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:40 PM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം, കെ-​ഫോ​ൺ... പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും; ചീഫ്​ മിനിസ്​റ്റേഴ്​സ്​ മെഗാ ക്വിസിനെതിരെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം, കെ-​ഫോ​ൺ... പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും; ചീഫ്​ മിനിസ്​റ്റേഴ്​സ്​ മെഗാ ക്വിസിനെതിരെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചീ​ഫ്​ മി​നി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ മെ​ഗാ​ക്വി​സി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളേ​റെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പി.​ആ​ർ വ​ർ​ക്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ, വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ടൗ​ൺ​ഷി​പ്​ പ​ദ്ധ​തി, അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്​​ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​ൻ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം, കെ-​ഫോ​ൺ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളേ​റെ​യും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​ന​വും ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി​യും അ​ള​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ക്വി​സ്​ മ​ത്സ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    ‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത​മാ​യ സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണ്. 2025 ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​ര്’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നാ​ണ്. ‘2025 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. നി​ല​വി​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ത്ര രൂ​പ​യാ​ണ്​’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യം. വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് അ​തി​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​ത്​ ഏ​ത്​ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റി​ലാ​ണെ​ന്നും​ ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ട​വ്​ നി​ക​ത്താ​നാ​യി മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ്​ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി ഏ​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​ ഉ​ത്ത​രം കെ-​ഫോ​ൺ എ​ന്നാ​ണ്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ്​ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​എ​സ്.​ടി.​എ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ വേ​ദി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ സ​ര്‍ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ര്‍ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് എ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ടി.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Quiz CompetitionPinarayi Vijayan
    News Summary - Opposition protests against Chief Minister's Mega Quiz
    Similar News
    Next Story
    X