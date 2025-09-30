Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 30 Sept 2025 10:54 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 10:54 PM IST

    രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ വധഭീഷണിയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ്​ തള്ളി; സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക്​ തള്ളിക്കയറി പ്രതിപക്ഷം

    Opposition protest at speakers Dias after the rejection of adjournment motion
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക്​ വെ​ടി​യു​ണ്ട ഉ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ ബി.​ജെ.​പി വ​ക്​​താ​വ്​ ന​ട​ത്തി​യ ഭീ​ഷ​ണി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അടിയന്തര പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ്​ സ്പീ​ക്ക​ർ ത​ള്ളി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ സ്തം​ഭി​ച്ചു. സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഡ​യ​സി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ർ​ഡു​മാ​യി ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ർ​ഡി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബാ​ന​റും പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​മു​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി രാ​വി​ലെ 10.20ന്​ ​ത​ന്നെ സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രാ​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്‍റെ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി സ​ഭ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സാ​ണ്​ വി​ഷ​യം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും അ​ടി​യ​ന്തി​ര സ്വ​ഭാ​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്​ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ ത​ള്ളി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക്​ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കും എ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി നി​സ്സാ​ര​വും ഗൗ​ര​വ​വ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണെ​ന്ന സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക്സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ താ​നെ​ന്നും ഒ​രു ടി.​വി ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത്​ സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഡ​യ​സി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, എം.​വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്, മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ, ടി.​ജെ വി​നോ​ദ്, ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഐ.​സി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കു​തി​ച്ചു.

