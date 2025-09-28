Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 28 Sept 2025 7:48 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 7:48 AM IST

    രാഷ്​ട്രീയ ലൈനിൽ അനുനയത്തിനില്ല

    ‘ഭൂരിപക്ഷ കാർഡി'ൽ സി.പി.എമ്മിനെ ഉന്നമിട്ട്​ കോൺഗ്രസ്
    രാഷ്​ട്രീയ ലൈനിൽ അനുനയത്തിനില്ല
    വി.ഡി സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​ലെ ശ​രി​ദൂ​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ലൈ​നി​ൽ അ​നു​ന​യ​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാം, പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്ന്​ സം​സാ​ര​വു​മാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ക​രു​തി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മീ​പ​നം മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്​. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ യു​വ​തി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​നി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സ​മ​രം ചെ​യ്​​ത​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ വി​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഉ​ന്നം​വെ​ക്കാ​നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തീ​രു​മാ​നം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ കാ​ർ​ഡി​റ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച​ത്​ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്. മെ​ക്​-7 കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ​യും വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്‍റെ ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം വ​രെ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ശ്ര​മം.

    സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​നു​സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നി​ല്ല. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ‘ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു, സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കു’​​മെ​ന്ന്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ഫ​ലം മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ നാ​ല്​ സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​രം ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ വ​ഴി​മാ​റ്റാ​നും ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ ധ്രു​വ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി മൂ​ല​ധ​ന​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​മ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. അ​തി​ലൂ​ടെ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വ​ഴി​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഇ​ട​തു​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യി​ട്ടും സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഏ​ത്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​തേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങാ​നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ശ്ര​മം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:nssopposition partyCPMVD SatheesanKeralaCongress
    News Summary - There is no room for compromise on political lines.
