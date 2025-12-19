Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Dec 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:33 AM IST

    പിണറായിക്കെതിരായ എതിർപ്പ്​: പ്രകടമായത്​ തിരിച്ചടികളിലെ അമർഷം

    ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​ന്ന​യി​ച്ച സി.​പി.​ഐ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​തൃ​പ്തി​യി​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ലി​കൊ​ടു​ത്ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ളി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത്​ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​ൽ, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ തി​ട്ടൂ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം അം​ഗീ​ക​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളാ​കെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​കെ​യും ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യും എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫും എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫു​മെ​ല്ലാം ഗ​വ​ർ​ണ​റി​ലൂ​ടെ​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത്​ ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​ക​യു​മാ​ണ്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ശ​ക്​​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ ഓ​രോ​ന്നി​ലു​മു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ചോ​ദ്യം ​ചെ​യ്യു​ന്ന​തും. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പൊ​ടു​ന്ന​നെ ക​ര​ണം​മ​റി​യു​ന്ന​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ എ​തി​ർ​ത്ത​തി​നെ ഇ​രു​ട്ടി നേ​രം വെ​ളു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി.

    സി.​പി.​എം -ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ലെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​യ​ട​ക്കം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ​യി​ലെ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ലി​ൽ മു​ന്ന​ണി വി​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സി.​പി.​ഐ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം ഒ​ര​ടി പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വാ​ത്ത​തോ​ടെ, നേ​ര​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും​ പി​ന്നീ​ട്​​ ത​ള്ളു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി. ഇ​ത്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം നി​ല​പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ന്ന പ​ഴി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ല​യൊ​ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. ​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ എ​തി​ർ​ത്ത ഡോ. ​സി​സ തോ​മ​സി​നെ വി.​സി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ പോ​യി കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. സ​മ​വാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചോ​ളൂ എ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​.

    News Summary - Opposition against Pinarayi: What is evident is the anger at the setbacks
