Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 4:58 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 5:02 PM IST

    ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍: കൊച്ചിയിൽ വ്യാപക റെയ്ഡ്, 437 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടിച്ചെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    36 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
    operation toofan
    cancel
    camera_altപരിശോധനക്കിടെ എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിലായവർ

    കൊച്ചി: ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ വ്യാപക പരിശോധന. സിറ്റി പരിധിയിൽ 90 ഓളം റെയ്ഡുകളാണ് നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ 437 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടി. തൃക്കാക്കര കൊല്ലംകുടിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് എം.ഡി.എം.എ യുമായി മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ആഡംബരകാറും പിടിച്ചെടുത്തു. പാലക്കാട് കൈതക്കുഴി വാരിയത്ത് വീട്ടിൽ അർജുന്‍(30) കാസർകോട് ചെർക്കളക്കടുത്ത് സ്വദേശി രതീഷ്(33) കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ആസിഫ്(36) എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്.

    റെയിഡിൽ ആകെ 36 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 40 ഓളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ലഹരി മാഫിയകള്‍ ലക്ഷ‍്യം വക്കുന്ന വിദ്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആഢംബര ഹോട്ടലുകളും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochipolice raidMDMACrimeOperation Toofan
    News Summary - Operation Toofan: Massive raid in Kochi, 437 grams of MDMA seized
    Similar News
    Next Story
    X