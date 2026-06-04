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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 3:08 PM IST

    ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: ജ്യോതിഷാലയത്തിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം, ജ്യോത്സ്യൻ പിടിയിൽ

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    ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: ജ്യോതിഷാലയത്തിന്റെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം, ജ്യോത്സ്യൻ പിടിയിൽ
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    പയ്യന്നൂർ: ലഹരിമുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടന്നു വരുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പരിശോധനയിൽ കഞ്ചാവുമായി ജ്യോത്സ്യൻ പിടിയിലായി. പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ജ്യോതിഷാലയം നടത്തിവരുന്ന കാങ്കോൽ വടശ്ശേരി സ്വദേശി പെരികമന ഇല്ലം ശ്രീനാഥിനെയാണ് (40) പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ജ്യോതിഷാലയമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്.

    പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജ്യോതിഷാലയത്തിന്റെ മറവിൽ ലഹരിവില്പന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടോടെ പയ്യന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. വി. അനുശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് സംഘവും സംയുക്തമായാണ് ഇവിടെ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

    പോലീസ് സംഘം നടത്തിയ വിശദമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ജ്യോതിഷാലയത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള മുറിയിലെ ചുമർ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി അതീവ രഹസ്യമായാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പരിശോധനയിൽ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാക്കിവെച്ച 5.77 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

    മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ജ്യോതിഷാലയത്തിന്റെ മറവിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചതും വില്പന നടത്തിയതുമെന്ന വാർത്ത പ്രദേശവാസികളെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഞ്ചാവ് കടത്തലിന് പിന്നിൽ മറ്റ് കണ്ണികൾ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നും, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇയാൾ ലഹരി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Kerala PolieAstrologerDANSAFOperation Toofan
    News Summary - Operation Toofan; Astrologer Arrested
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