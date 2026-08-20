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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 11:18 PM IST

    ഓപറേഷന്‍ തൂഫാൻ:10,000 കടന്ന് അറസ്റ്റ്; കൂടുതൽ മലപ്പുറത്ത്, കേസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ

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    ഓപറേഷന്‍ തൂഫാൻ:10,000 കടന്ന് അറസ്റ്റ്; കൂടുതൽ മലപ്പുറത്ത്, കേസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ
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    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച ‘ഓപറേഷൻ തൂഫാന്‍റെ’ ഭാഗമായി ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 10,000 കവിഞ്ഞു.

    ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെച്ചതിന് 10,015 പേരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 9280 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലാണ്. കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് (999 പേര്‍). 875 കേസുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മലപ്പുറം.

    കൊച്ചി സിറ്റി, പാലക്കാട് എന്നീ പൊലീസ് ജില്ലകളാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. 700 ലധികം കേസുകളാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. കണ്ണൂര്‍ റൂറലിലാണ് കുറവ്, 137 എണ്ണം. 139 പേരാണ് ഇവിടെ അറസ്റ്റിലായത്. ഇതുവരെ 8289.409 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 1004.784 കിലോ കഞ്ചാവും 2382 കഞ്ചാവ് ചെടികളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.



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    TAGS:DrugsNarcoticsOperation Toofan
    News Summary - Operation Toofan: Arrests cross 10,000
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