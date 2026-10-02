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    189 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമീഷന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന; 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ

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    110.5 ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ നശിപ്പിച്ചു
    189 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമീഷന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന; 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പാ​ച​ക എ​ണ്ണ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ളി​മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക, പാ​ച​ക എ​ണ്ണ​യി​ലെ ടി.​പി.​സി നി​ര​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ടി.​എ​സ്. വി​നോ​ദ്, അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്. സം​ഗീ​ത്, നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ഷ്ണു എ​സ്. ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ആ​റ് സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ, മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ​ണ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 189 സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 35 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും 46 സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും 110.5 ലി​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ശ ചെ​യ്തു.

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    News Summary - 'Operation Thelima': Food Safety Drive Cracks Down on Reused Cooking Oil in Kannur
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