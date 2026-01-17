Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    17 Jan 2026 7:33 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 7:33 AM IST

    ഓപറേഷൻ ‘ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്’ കെ.എസ്​.ഇ.ബി ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസ്​ പരിശോധന

    ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി സൂ​ച​ന
    ഓപറേഷൻ ‘ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്’ കെ.എസ്​.ഇ.ബി ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസ്​ പരിശോധന
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 70 സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ക​രാ​ർ ​​ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​വും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി വി​ജ​ല​ൻ​സി​ന്​ പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രാ​റു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ന​ത്തി​ൽ പ​ണം​പ​റ്റു​ന്ന ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​രാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ യ​ഥാ​വി​ധി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ ബി​ൽ മാ​റി പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​വ​രം കി​ട്ടി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ലു​ക​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മീ​റ്റ​ർ റീ​ഡി​ങ്ങി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി അ​ന​ധി​കൃ​ത കി​ഴി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ന​ർ​ജി മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ക​യോ ത​ക​രാ​റാ​യ​താ​യി കാ​ണി​ച്ച് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ടി​യ​ന്തി​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാ​മാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

