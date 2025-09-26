Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓപറേഷൻ നുംഖോർ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:17 AM IST

    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ; കുണ്ടന്നൂരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാഹനം

    text_fields
    bookmark_border
    • മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ
    • അന്വേഷണം അമിത് ചക്കാലക്കലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
    ഓപറേഷൻ നുംഖോർ; കുണ്ടന്നൂരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാഹനം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടാ​നും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നും​ഖോ​ർ തു​ട​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ണ​ർ വാ​ഹ​ന​വും ക​സ്റ്റം​സ്(​പ്രി​വ​ന്‍റി​വ്) അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ലെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​രു​ണാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള 1992 മോ​ഡ​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ക്രൂ​യി​സ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​സം സ്വ​ദേ​ശി മാ​ഹി​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് വ​ണ്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​ളി​ല്ലെ​ന്നും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മാ​ഹി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടേ​താ​ണ് വാ​ഹ​ന​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വാ​ഹ​നം വെ​ള്ള പെ​യി​ന്‍റ്​ മാ​റ്റി ക​റു​ത്ത പെ​യി​ന്‍റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ലെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​ന ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് റാ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ ഭൂ​ട്ടാ​ൻ-​കേ​ര​ള ബ​ന്ധം അ​റി​യാ​നാ​വു​മെ​ന്നും റാ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​വു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 200ന​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 38 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. എ​ല്ലാം മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യോ നാ​ലാ​മ​ത്തെ​യോ ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ലേ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​വൂ. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ണ​ർ വാ​ഹ​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​സ്റ്റം​സ് സം​ഘം മാ​ഹി​നെ തേ​ടി​യും അ​രു​ണാ​ച​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​ന്ന വ​ഴി തേ​ടി​യും ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​വാ​നി​ട​യു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ന​ട​ൻ അ​മി​ത് ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ലി​നെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​നും നീ​ക്ക​മു​ണ്ട്. ന​ട​ൻ വാ​ഹ​ന ഇ​ട​പാ​ടി​ലെ ക​ണ്ണി​യാ​ണെ​ന്നാണ് ക​സ്റ്റം​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രീ​മി​യം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ല​ട​ക്കം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ല​ർ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തി​ൽ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നും​ഖോ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ എ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി ക​സ്റ്റം​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​വ​രം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് അ​മി​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ത​ന്‍റെ ഒ​രു​വാ​ഹ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്നും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്‍റെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​മി​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രേ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ര​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​മി​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ന്ന​ത്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

    ഇ.​ഡി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി

    കൊ​ച്ചി: ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ.​ഡി നീ​ക്കം. ഫെ​മ, പി.​എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം വാ​ഹ​ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehiclesHonourkundannurOperation Numkhor
    News Summary - Operation Numkhor: First-Owner Vehicle Seized from Kundannur
    Similar News
    Next Story
    X