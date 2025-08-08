Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:39 AM IST

    വീണ്ടും ചർച്ചയായി ‘ബി’ നിലവറ തുറക്കൽ; തന്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടാൻ തീരുമാനം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്രീ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ‘ബി’ ​നി​ല​വ​റ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. ക്ഷേ​ത്രം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും നി​ല​വ​റ തു​റ​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി വേ​ല​പ്പ​ൻ​നാ‍യ​രാ​ണ് നി​ല​വ​റ തു​റ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ത​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ദി​ത്യ​വ​ർ​മ​യാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ​കു​ടും​ബ പ്ര​തി​നി​ധി.

    തു​റ​ക്ക​ൽ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യം​കൂ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ചാ​ര​പ്ര​ശ്നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ‘ബി’ ​നി​ല​വ​റ തു​റ​ക്ക​ലി​നെ തു​ട​ക്കം​മു​ത​ൽ രാ​ജ​കു​ടും​ബം എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്താ​കും നി​ല​വ​റ തു​റ​ക്ക​ലി​ൽ അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. എ, ​ബി, സി, ​ഡി, ഇ, ​എ​ഫ് നി​ല​വ​റ​ക​ളി​ലാ​ണ് ശ്രീ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍റെ ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് ചു​റ്റു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പ​ണ ശേ​ഖ​രം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    2011 ജൂ​ൺ 27നാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ഏ​ഴം​ഗ സം​ഘം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ല​വ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ, ​എ​ഫ് നി​ല​വ​റ​ക​ളി​ൽ നി​ത്യ​പൂ​ജ​ക്കു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളാ​ണ്. അ​വ ദി​വ​സ​വും തു​റ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സി, ​ഡി നി​ല​വ​റ​ക​ളി​ൽ വി​ശേ​ഷാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തും ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ തു​റ​ക്കും.

    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ ​നി​ല​വ​റ തു​റ​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ക​രെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ള​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ര​യ​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള മാ​ല​ക​ൾ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ഹ്നം പ​തി​ച്ച എ​ഴു​നൂ​റി​ലേ​റെ പ​ത​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ർ​ണ​ച്ചി​ര​ട്ട​ക​ൾ, പേ​ൾ മു​ത്തു​ക​ളു​ടെ കൂ​മ്പാ​രം, അ​ഞ്ച്, ആ​റ് ത​ട്ടു​ക​ളു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ലേ​റെ സ്വ​ർ​ണ​ത്താ​മ​ര​പ്പൂ​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ​ത​രം മാ​ല​ക​ൾ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ച്ച കൈ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​ഷ്ണു​പാ​ദം, രാ​മ​പാ​ദം പ​ത​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, വ​ള​ക​ൾ, കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ, നാ​ഗ​പ​ടം താ​ലി, അ​മൂ​ല്യ​ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ച്ച പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍റെ അ​ര​പ്പ​ട്ട, ഉ​ട​യാ​ട, തോ​ൾ​വ​ള​ക​ൾ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ച മോ​തി​ര​ങ്ങ​ൾ, 18 അ​ടി നീ​ള​മു​ള്ള ത​ങ്ക അ​ങ്കി, വൈ​ഡൂ​ര്യ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ച ഒ​ന്ന​ര​യ​ടി പൊ​ക്ക​മു​ള്ള കി​രീ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ബി ​​നി​​ല​​വ​​റ​​യി​​ൽ എ​​ന്ത്?

    എ ​നി​ല​വ​റ​യി​ലു​ള്ള​തി​നെ​ക്കാ​ൾ പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് അ​മൂ​ല്യ​ശേ​ഖ​രം ബി ​നി​ല​വ​റ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ തു​റ​ന്നു​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ത്ത ‘ബി’ ​നി​ല​വ​റ ഭ​ര​ത​ക്കോ​ണി​ലാ​ണ്. അ​ഗ​സ്ത്യ​മു​നി​യു​ടെ സ​മാ​ധി​സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ത​ട്ടാ​യാ​ണ് നി​ല​വ​റ. ഗ​ർ​ഭ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​വ​രെ നി​ല​വ​റ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. 2011 ജൂ​ൺ 30ന് ​ഇ​തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എ​സ്. രാ​ജ​ന്‍റെ കാ​ല് മു​റി​ഞ്ഞ് നി​ല​വ​റ​യി​ൽ ര​ക്തം വീ​ണു. അ​തോ​ടെ നി​ല​വ​റ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി ​ഒ​രി​ക്ക​ലും തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, 1990 ലും 2002 ​ലു​മാ​യി ഏ​ഴു​ത​വ​ണ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഡി​റ്റ​ര്‍ വി​നോ​ദ് റാ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​ല​വ​റ​യു​ടെ ആ​ദ്യ അ​റ മാ​ത്ര​മേ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം.

