ഓർമയിൽ മാത്രമല്ല, രേഖകളിലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: പാ​മ്പാ​ടി വെ​ള്ളൂ​ർ അ​ണ്ണാ​ടി വ​യ​ലി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ​ 22 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രേ​ഖ​ക​ളി​ലും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ണ്ടാ​കും. മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വി​നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ലൊ​രു ന​ഗ​റു​മു​ണ്ട്​ കോ​ട്ട​യ​ത്ത്- പാ​മ്പാ​ടി​യി​ലെ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ഗ​ർ. 22 വീ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​വെ​ക്കാ​നാ​യി വാ​യ്പാ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ സ്ഥ​ലം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ മു​മ്പ്​ ​ പാ​മ്പാ​ടി ഹൗ​സി​ങ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ 26 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ വെ​ള്ളൂ​രി​ലെ അ​ണ്ണാ​ടി വ​യ​ലി​നു സ​മീ​പം നാ​ല്​ ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി. അ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ‌​കി​യ ബോ​ർ​ഡി​നാ​യി​രു​ന്നു സൊ​സൈ​റ്റി ഭ​ര​ണം. അ​വ​ർ ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ഗ​ർ എ​ന്നു പേ​രി​ട്ടു. ആ​ധാ​ര​ത്തി​ലും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളി​ലും എ​ല്ലാ സ്ഥ​ലം ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ഗ​ർ ത​ന്നെ. പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​വി​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ 'ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ഗ​ർ' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ബോ​ർ​ഡും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പാ​മ്പാ​ടി അ​ണ്ണാ​ടി​വ​യ​ൽ ജ​ങ്​​​ഷ​നും ഇ​ള​പ്പു​ങ്ക​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​നും മ​ധ്യേ മ​ങ്ങാ​തെ ഈ ​ബോ​ർ​ഡ് ഇ​നി​യു​മു​ണ്ടാ​കും'​ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ഗ​ർ'. കാ​ണു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളും.

Oommen Chandy not only in memory but also in documents