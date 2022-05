സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു; കോടതി വിലക്കുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പി.സി ജോർജ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article എറണാകുളം: വിദ്വേഷ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ സത്യം മാത്രമേ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളുവെന്ന പ്രതികരണവുമായി പി.സി ജോർജ്. കോടതിയുടെ വിലക്കുളളതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ഹൈകോടതി ജാമ്യം നൽകിയാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു പി.സി ജോർജിന്റെ മറുപടി.

വെണ്ണല മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗക്കേസിനു പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം കേസിലും മുൻ എം.എൽ.എ പി.സി. ജോർജിന്‍റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെണ്ണല കേസിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊച്ചി പൊലീസ് ജോർജിനെ വിഴിഞ്ഞം ഫോർട്ട് പൊലീസിന് കൈമാറി.

വിഴിഞ്ഞം സി.ഐ പ്രജീഷ് ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് ജോർജിന്‍റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജോർജുമായി പൊലീസ് സംഘം ഉടൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്നരയോടെ പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ ജോർജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് എറണാകുളം എ.ആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി

Show Full Article

News Summary -

Only the truth has been told; PC George said he would not comment further as the court has banned him