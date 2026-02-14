Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവോട്ടുയന്ത്രത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:05 AM IST

    വോട്ടുയന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം പകുതിപേർക്ക്​ മാത്രം, കണ്ടെത്തൽ കമീഷന്‍റെ തന്നെ സർവേയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടുയന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം പകുതിപേർക്ക്​ മാത്രം, കണ്ടെത്തൽ കമീഷന്‍റെ തന്നെ സർവേയിൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ​വോ​ട്ടു​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ ഫ​ല​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​​​​​​ഴെ പേ​ർ. സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ 48.48 ശ​ത​മാ​നം പേ​രാ​ണ്​ ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 32.92 ശ​ത​മാ​നം ​പേ​ർ അ​നൂ​കൂ​ല​മോ പ്ര​തി​കൂ​ല​മോ ആ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. 18.06 പേ​ർ വി​യോ​ജി​പ്പും രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​റി​വും മ​നോ​ഭാ​വ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പി​ൽ സ​ർ​വേ​യി​ലാ​ണ്​ കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് (സി.​എം.​ഡി) ആ​ണ്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും തി​രി​ച്ച​റി​ൽ കാ​ർ​ഡും പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​വും നോ​ട്ട​യു​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ.​വി.​എം ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ യോ​ജി​ച്ച​ത്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ പി​ന്തു​ണ​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ കാ​സ​ർ​കോ​ടാ​ണ്​ -66.15 ശ​ത​മാ​നം. സാ​മ്പി​ൾ സ​ർ​വേ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 2,688 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommisonVoting Machines
    News Summary - Only half of people trust voting machines, finds commission's own survey
    Similar News
    Next Story
    X