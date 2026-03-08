Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 March 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 10:56 PM IST

    അഞ്ച്​ വർഷത്തിനിടെ നടന്നത്​ 175 അസി. പ്രഫസർ നിയമനം മാത്രം

    സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയമനമാണ്​ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ കാലത്ത്​ നടന്നത്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്​ ആ​കെ 175 അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 400 അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ന​ട​ന്ന കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലാ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് സ​മീ​പ​കാ​ല​ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന ക​ണ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​ള്ള​യാ​ൾ​ക്ക്​ പോ​ലും നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​തെ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​സി​സ്​​റ്റ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    2021 മേ​യ്​ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ന​ട​ന്ന​ത്​ കേ​വ​ലം 21 നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ. 2022ൽ ​വെ​റും ഒ​മ്പ​ത്​ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ഇ​താ​ക​ട്ടെ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​യ​മ​ന​മാ​ണ്. 2023ൽ 85 ​ഉം 2024ൽ 13​ഉം 2025ൽ 44​ഉം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ മൂ​ന്ന്​ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ്ര​കാ​ര​വും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്​ 2011ൽ ​ആ​ണ്​; 408.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1200 അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1152 അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. 2020 ഏ​പ്രി​ലി​ലും മേ​യി​ലു​മാ​യി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ര​ണ്ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക്ക്​ വേ​ണ്ട വ​ർ​ക്ക്​ ലോ​ഡ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും പി.​ജി അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​യ്​​റ്റേ​ജ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ത​സ്തി​ക​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യി മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​യി​ൽ പ​ക​രം നി​യ​മ​നം ന​ട​ക്കാ​തെ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 372 അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഇ​താ​ക​ട്ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഫ​സ​ർ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​യ​മ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കി. ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം, നെ​റ്റ്​/ ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പോ​ലു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​രാ​ളെ പോ​ലും നി​യ​മി​ക്കാ​തെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​ത്.

    Only 175 Asst. Professor appointments were made in the past five years
