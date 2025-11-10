Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:00 AM IST

    ഓൺലൈനിൽ ‘എസ്​.ഐ.ആർ’ ദുഷ്കരം; അപേക്ഷിക്കാനാവുക ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക്​​ ചെയ്തവർക്ക്​ മാത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) നാ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​​ടെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​നാ​വു​ക. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫോം ​എ​ട്ട് വ​ഴി വോ​ട്ട​ർ ഇ​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​ത്​ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​യോ​ഗി​ക​മാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ലെ പേ​ര്, ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി, വി​ലാ​സം, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​തെ വ​രു​ക​യോ അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ തു​ട​രാ​നാ​കി​ല്ല.

    ആ​ധാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ​യും ആ​ധാ​റി​ലെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഓ​ൺ​​​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും. പേ​രി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം പോ​ലും കു​രു​ക്കാ​കും. പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പേ​ര്​ ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​കും പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ധാ​ർ അ​പേ​ക്ഷ കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലു​മാ​കും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ പേ​രി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ധാ​ർ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പാ​സ്‌​വേ​ർ​ഡ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ധാ​ർ -വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ലി​ങ്കി​ങ്ങി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​ങ്ങ​നെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ വി​ളി​ച്ച രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ലി​ങ്ക്​ ചെ​യ്ത ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സി.​ഇ.​ഒ ​ര​ത്ത​ൻ ഖേ​ൽ​ക്ക​റു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

