Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപഹൽഗാം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 April 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 11:00 PM IST

    പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരാണ്ട്: എൻ. രാമചന്ദ്രന്‍റെ സ്മരണയിൽ നാടും കുടുംബവും

    text_fields
    bookmark_border
    ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​യാകാതെ മ​ക​ൾ ആ​ര​തി
    cancel
    camera_alt

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ഷീ​ല​യെ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൾ ആ​ര​തി

    കൊ​ച്ചി: 26 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ഹാ​നി​യു​ണ്ടാ​യ പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ​വെ​ടി​ഞ്ഞ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ നാ​ടും കു​ടും​ബ​വും. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും ആ ​വേ​ദ​ന‍യി​ൽ​നി​ന്നും ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്നും മു​ക്ത​രാ​യി​ട്ടി​ല്ല മ​ക​ൾ ആ​ര​തി​യും അ​മ്മ ഷീ​ല​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം. കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ദ​ന എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ര​തി പ​റ​യു​ന്നു.

    2025 ഏ​പ്രി​ൽ 22നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ജ​മ്മു ക​ശ്മീ​രി​ലെ പ​ഹ​ൽ​ഗാം ബൈ​സ​ര​ൺ താ​ഴ്വ​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ പു​ൽ​മേ​ട്ടി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ലാ​ണ് എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന​ട​ക്കം 25 വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യും മ​രി​ച്ച​ത്. തോ​ക്കു​മാ​യി പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത ഭീ​ക​ര​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി സ​യ്യി​ദ് ആ​ദി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഷാ​ക്ക് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    വി​ഷു ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ര​തി​യും ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ കേ​ദാ​റും ദ്രു​പ​ദും ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ര​തി​യും കു​ട്ടി​ക​ളും പി​താ​വ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും മാ​താ​വ് ഷീ​ല​ക്കു​മൊ​പ്പം ക​ശ്മീ​രി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ ബൈ​സ​ര​ൺ താ​ഴ്വ​ര സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ‘ക​ലി​മ’ പ​റ​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ ഭീ​ക​ര​ർ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. ആ​ര​തി​ക്കും മ​ക്ക​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    പി​താ​വി​നെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ക​ര​ഞ്ഞ ആ​ര​തി​യു​ടെ ത​ല​ക്കു​നേ​രെ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി​യ ഭീ​ക​ര​ൻ, മ​ക്ക​ൾ ക​ര​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഓ​ടി, മൊ​ബൈ​ൽ റേ​ഞ്ചു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ര​തി​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണ​വി​വ​രം ക​ശ്മീ​രി​യാ​യ ഡ്രൈ​വ​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ക​ൺ​മു​ന്നി​ലെ പി​താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലും മ​നഃ​സാ​ന്നി​ധ്യം​വി​ടാ​തെ ആ​ര​തി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​ളെ​യും അ​മ്മ​യെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ക​ശ്മീ​രി​ൽ​വെ​ച്ച് ത​നി​ക്ക് ര​ണ്ടു സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ കി​ട്ടി​യെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ മു​സാ​ഫി​റും ഷ​മീ​റും ത​ന്നെ അ​നി​യ​ത്തി​യെ പോ​ലെ​യാ​ണ് കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ര​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. പി​താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​മ്മ ത​നി​ച്ചാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ര​തി ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​യി​ല്ല.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ദേ​വ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഭാ​ര്യ ഷീ​ല, മ​ക​ൾ ആ​ര​തി, കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി മ​ങ്ങാ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ ‘നീ​രാ​ഞ്ജ​നം’ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി ‘നാം ​ഡോ​ക് മാ​യി’ ഇ​നം മാ​വി​ൻ​തൈ ന​ടു​ക​യും ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​ന്ദൂ​രം മാ​വി​ൻ​തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഏ​പ്രി​ൽ 26ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘ഭീ​ക​ര​ത​ക്കെ​തി​രേ സ​മൂ​ഹ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:terrorist attackpahalgamPahalgam Terror Attack
    News Summary - One year since the Pahalgam terror attack: The country and family remember N. Ramachandran
    Next Story
    X