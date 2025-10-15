Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Oct 2025 6:54 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 7:48 AM IST

    നവീന്റെ മരണത്തിന് ഒരാണ്ട്; നീതി തേടി കുടുംബം

    A.D.M. K. Naveen Babu
    എ.​ഡി.​എം കെ. ​ന​വീ​ൻ ബാ​ബു

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യും പി​ടി​ച്ചു​കു​ലു​ക്കി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ൻ എ.​ഡി.​എം കെ. ​ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ന്നൊ​രാ​ണ്ട്. വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴു​മാ​സം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം കി​ട്ടി​യ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ അ​നേ​കം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സി.​പി.​എം ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ അം​ഗ​വും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ പി.​പി. ദി​വ്യ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ​കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​വീ​ന്റെ ഭാ​ര്യ കെ. ​മ​ഞ്ജു​ഷ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ല​ശ്ശേ​രി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​തെ എ​ത്തി​യ പി.​പി. ദി​വ്യ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ​പ​മ്പി​ന്റെ എ​ൻ.​ഒ.​സി​ക്ക് എ.​ഡി.​എം കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ ദി​വ്യ ന​ട​ത്തി​യ ആ ​പ്ര​സം​ഗം. ഇ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​രാ​വി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ.​ഡി.​എ​മ്മി​നെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​തോ​ടെ വ​ൻ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​ർ വേ​ദി​യാ​യി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ദി​വ്യ​യെ നീ​ക്കി.

    എ.​ഡി.​എം കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് റ​വ​ന്യു, വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്ക് തെ​ളി​വി​ല്ല. പ​മ്പി​ന്റെ എ​ൻ.​ഒ.​സി​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ​മ്പു​ട​മ ടി.​വി. ​പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വ്യാ​ജ ക​ത്ത്, പ​മ്പു​ട​മ​യു​ടെ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ല്ല.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണോ അ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി. ന​വീ​ന്റേ​ത് കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​വ​രെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് വീ​ണ്ടും കു​ടും​ബം വി​ചാ​ര​ണ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കേ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്) ആ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി പി.​പി. ദി​വ്യ​യോ​ട് ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

