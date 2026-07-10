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    Kerala
    Posted On
    date_range 10 July 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 8:57 AM IST

    ത​ക​ർ​ന്നത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക മു​ദ്ര​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്; ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ​പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത്

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    പൈ​ലി​ങ്ങിന്‍റെ ആഘാതത്തെതുടർന്നുള്ള ബ​ല​ക്ഷ​യ​വും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യു​മാ​ണ് ​​ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണം
    ത​ക​ർ​ന്നത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക മു​ദ്ര​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്; ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ​പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത്
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ ട്രാ​ക്കി​ലെ ട്രെ​യി​നി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ​

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​തി​ക​ളും വ​ലി​യ സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാം. അ​താ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ റാ​ങ്കി​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പൈ​ലി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ ബ​ല​ക്ഷ​യ​വും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യു​മാ​ണ് ​​ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ ത​ക​രാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം. പൈ​ലി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ട​വ​റി​ന്റെ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ട്. 450 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ‘മാ​ധ്യ​മം’ നേ​ര​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​ന്യ​ശാ​സ​നം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ

    1888ൽ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ​ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഏ​താ​ണ്ട് 30 മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചെ​ങ്ക​ല്ലി​ൽ തീ​ർ​ത്ത, കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ശൈ​ലി​യി​ൽ പ​ണി​തീ​ർ​ത്ത ഈ ​ഗോ​പു​രം മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക മു​ദ്ര​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നും. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​ഇ​ര​ട്ട ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ന​ത്ത് ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്സ് എ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി 1995ൽ ​ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​തു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളോ കൈ​ഘ​ടി​കാ​ര​ങ്ങ​ളോ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ട്രെ​യി​ൻ സ​മ​യ​മ​റി​യാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​റു​ക​ളെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ നാ​ളാ​യി ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ട​വ​ർ ന​വീ​ക​ര​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    ട​വ​ർ മാ​ത്രം പൊ​ളി​ച്ചി​ല്ല

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​ലി​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ലാ​റ്റ്​ ഫോ​മു​ക​ളും മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും ആ​ദ്യം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​മൂ​ലം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കേ​ണ്ട പ​ല​തും അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​വ​യു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഈ ​ട​വ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൈ​ലിങ് അ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ട​വ​റു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ക്ഷ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:kozhikkode railway stationContractorHeritagedamagedHeavy RainLatest Kerala News
    News Summary - One of Kozhikode's heritage seals damaged; contractor company to replace
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